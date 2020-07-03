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В Кабмине изменил состав правления Укрзализныци

В Кабмине изменил состав правления Укрзализныци
09:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ
Кабинет министров Украины внес изменения в состав правления АО "Укрзализныця", назначив Ивана Синякова и.о. члена правления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Решением Кабинета министров Украины Ивана Синякова назначено и.о. члена правления АО "Укрзализныця". Соответствующее решение принято на заседании правительства 1 июля", - говорится в сообщении.

Иван Синяков присоединился к команде Укрзализныци в мае этого года. Работал в должности директора по управлению персоналом и социальной политики.

Имеет 16-летний опыт управления человеческими ресурсами и успешные кейсы построения HR-систем в компаниях со штатом до 100 тыс. человек, указали в УЗ.

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Работал в НАК "Нафтогаз Украины", группе компаний "Континиум", ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".

Кроме того, Кабмин принял решение прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами АО "Укрзализныця" Сергея Кушнира.

Как сообщалось, правительство уволило председателя Гослесагентства Заблоцкого.

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Украина, Укрзализныця, Кабмин, УЗ.

Автор:

Телеграф
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