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Между Украиной и Бразилией товарооборот вырос на 21,5%

Между Украиной и Бразилией товарооборот вырос на 21,5%
10:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
За 2019 год товарооборот между Украиной и Бразилией увеличился на 21,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.

В 2019 году двусторонний товарооборот с Бразилией вырос на 21,5% и составил 300 млн долларов США.

Украинский экспорт вырос почти на 65%, а бразильский импорт – на 11,8%", - сказал Троненко.

По его словам, украинские предприятия экспортировали в Бразилию лекарственные средства, в частности инсулин, продукцию металлургической, мукомольно-крупяной промышленности, текстильные материалы. В структуре бразильского экспорта в Украину преобладали табак, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, черные металлы, пищевые продукты, фармацевтическая продукция, кофе.

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Безусловно, в 2020 году пандемия внесет свои негативные коррективы во внешнюю торговлю с Бразилией.

Но в целом есть потенциал для увеличения нашего экспорта в Бразилию, в том числе металлургической продукции и стальных труб, шин для автомобилей, минеральных удобрений, фармацевтической продукции, над чем мы сейчас и работаем", - сказал посол.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский в Токио встречался с Президентом Бразилии Жаиром Болсонару и обсудил возможности увеличения товарооборота между странами и сотрудничество в космической отрасли.

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Украина, Бразилия, Товарооборот.

Автор:

Телеграф
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