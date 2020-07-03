Денис Шмыгаль рассказал о формировании бюджета на 2021

Правительство находится в процессе макроэкономического планирования на 2021 год. Четко учтены социальные обязательства перед украинскими гражданами и перед международными и внутренними партнерами. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы находимся в процессе макроэкономического планирования и создания так называемой бюджетной резолюции, хотя законом снято это в этом году в связи с коронавирусом, но Минфин работает.

Мы четко уверены в том, что выполним все обязательства перед медицинской и социальной сферой, перед нашими педагогами.

Мы четко учли повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тысяч гривен.

Четко понимаем, как планировать и выполнять бюджет следующего года, и том числе по погашению международных и внутренних долговых обязательств", — сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, что ранее Шмыгаль рассказал о распределении 754 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий наводнения.