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Денис Шмыгаль рассказал о формировании бюджета на 2021

Денис Шмыгаль рассказал о формировании бюджета на 2021
13:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ
Правительство находится в процессе макроэкономического планирования на 2021 год. Четко учтены социальные обязательства перед украинскими гражданами и перед международными и внутренними партнерами. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы находимся в процессе макроэкономического планирования и создания так называемой бюджетной резолюции, хотя законом снято это в этом году в связи с коронавирусом, но Минфин работает.

Мы четко уверены в том, что выполним все обязательства перед медицинской и социальной сферой, перед нашими педагогами.

Мы четко учли повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тысяч гривен.

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Четко понимаем, как планировать и выполнять бюджет следующего года, и том числе по погашению международных и внутренних долговых обязательств", — сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, что ранее Шмыгаль рассказал о распределении 754 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий наводнения.

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Все по теме:

Украина, Бюджет, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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