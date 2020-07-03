Шмыгаль: долги перед шахтерами погашены

Государство погасило долги перед шахтерами. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается заработных плат шахтеров и ситуации в угольной отрасли.

Правительство обеспокоено этой ситуацией, этот вопрос на ежедневном контроле. И.о. министра энергетики участвовала в выездном заседании комитета на одной из государственных ТЭС", - отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что на выплаты зарплат и погашение задолженности правительство направило 3,5 млрд грн за 6 месяцев 2020 года. И добавил, что сегодня государство не имеет долгов перед шахтерами.

"Кроме того, правительство приняло постановление, которым обязало выкупать уголь из украинских шахт", - отметил Премьер.

Как сообщалось, украинский уголь будет иметь приоритет на тепловых электростанциях. Соответствующее решение приняло правительство в рамках Антикризисного штаба.