Шмыгаль: долги перед шахтерами погашены

"Что касается заработных плат шахтеров и ситуации в угольной отрасли.
Правительство обеспокоено этой ситуацией, этот вопрос на ежедневном контроле. И.о. министра энергетики участвовала в выездном заседании комитета на одной из государственных ТЭС", - отметил Шмыгаль.
Он рассказал, что на выплаты зарплат и погашение задолженности правительство направило 3,5 млрд грн за 6 месяцев 2020 года. И добавил, что сегодня государство не имеет долгов перед шахтерами.
"Кроме того, правительство приняло постановление, которым обязало выкупать уголь из украинских шахт", - отметил Премьер.
Как сообщалось, украинский уголь будет иметь приоритет на тепловых электростанциях. Соответствующее решение приняло правительство в рамках Антикризисного штаба.