Шмыгаль: Шкарлета назначили с испытательным сроком

"На господина Сергея Шкарлета как на заместителя министра образования и науки временно возложено исполнение обязанностей. Это важный момент. Считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев, и это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное количество народных депутатов", - сказал Шмыгаль.
Как сообщалось, Кабинет Министров Украины 25 июня назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и возложил на него исполнение обязанностей министра.
Ранее, 18 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.
30 июня возле Кабинета министров прошла акция студентов и ученых, протестовавших против назначения Шкарлета и.о. министра образования и науки.
Должность министра образования и науки остается вакантной с марта 2020 года, когда правительство Алексея Гончарука в полном составе ушло в отставку.