Шмыгаль: Шкарлета назначили с испытательным сроком

Сергей Шкарлет был назначен и.о. министра образования и науки со своеобразным испытательным сроком, и у него будет возможность проявить себя в течение следующих месяцев. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"На господина Сергея Шкарлета как на заместителя министра образования и науки временно возложено исполнение обязанностей. Это важный момент. Считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев, и это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное количество народных депутатов", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины 25 июня назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и возложил на него исполнение обязанностей министра.

Ранее, 18 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

30 июня возле Кабинета министров прошла акция студентов и ученых, протестовавших против назначения Шкарлета и.о. министра образования и науки.

Должность министра образования и науки остается вакантной с марта 2020 года, когда правительство Алексея Гончарука в полном составе ушло в отставку.