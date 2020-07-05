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Повышение тарифов: в Минэнерго рассказали, подорожает ли электроэнергия

Повышение тарифов: в Минэнерго рассказали, подорожает ли электроэнергия
12:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.

Цены на электричество в Украине не будут повышаться.

Об этом поведала Ольга Буславец  в интервью Радио Свобода.

"Хечется успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он не меняется уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивает премьер-министр, никто не будет повышать этот тариф", — сказала глава Минэнерго.

Она отметила, что думать о росте тарифов абсолютно неуместно, пока население не находится на уровне высокой социальной защиты с нынешним уровнем прожиточного минимума и пенсий.

Итоги недели: в Минэнерго отчитались о проделанной работе

Кроме того, Буславец подчеркнула, что имеется ввиду только неизменность тарифов именно для населения. Другие сегменты рынка имеют свое ценообразование и договоры.

Напомним, в Министерстве энергетики отчитались о выполнении решений Антикризисного энергетического штаба.

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Все по теме:

Тарифы, Минэнергетики, Ольга Буславец.

Автор:

Телеграф
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