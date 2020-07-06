После выходных в Украине подешевела валюта: курс в обменниках

Национальный банк Украины на понедельник, 6 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,17 гривни/доллар, то есть гривня после двух дней падения укрепилась к доллару на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,51 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

100 USD США – 2717,16 (3 июля – 2718,01)

100 EUR – 3050,69 (3 июля – 3065,92)

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 6 июля, снизилась на 5 копеек - до 27,25 гривни.

Стоимость евро также снизилась на 5 копеек и составила 30,65 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,90 гривни за доллар, евро - 30,03 гривни за евро.

Как сообщалось, Национальный банк Украины на пятницу, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия ослабла к доллару - на этот раз на 41 копейку по сравнению с предыдущим показателем.