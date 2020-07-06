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Данилов: Часть предприятий Укроборонпрома не имеют никакого отношения к ОПК

Данилов: Часть предприятий Укроборонпрома не имеют никакого отношения к ОПК
12:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rnbo.gov.ua
Предприятия ОПК стоит условно разделить на три большие группы и к каждой из них иметь отдельную стратегию, а реформирование Укроборонпрома должно убрать его монополизм в вопросе формирования цен на вооружение и военную технику.

"Есть предприятия (в составе Укроборонпрома - ред.), которые вообще не имеют отношения к оборонно-промышленному комплексу. Их туда записали в свое время для того, чтобы иметь возможность ставить руководство и зарабатывать. Эти предприятия нужно срочно отдавать, и это как раз наша концепция, в Фонд госимущества.

И пусть он их продает на аукционе, что хочет с ними делает. Есть часть предприятий, которые должны оставаться на 100 процентов у государства. Таких немного, это стратегические предприятия, без которых мы не можем существовать. Есть большое количество предприятий, где мы должны привлечь иностранных партнеров с инвестициями и технологиями, чтобы мы могли совместно производить современную продукцию", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что раз в 3-4 года в мире появляются новые технологии в ОПК, флагманами в которых являются США, Япония, Германия и др., однако Украина не может воспользоваться ими, поскольку не находится в сотрудничестве с ведущими компаниями. "И мое видение очень простое: максимальное привлечение НАТО для совместного производства современной продукции. Я понимаю, что это процесс очень сложный, более того, я осознаю, что наш сосед будет делать все возможное, чтобы такого партнерства не было", - считает Данилов.

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Он также отметил, что "Укроборонпром" - это только часть оборонно-промышленного комплекса, который есть в Украине, и поэтому он не может быть монополистом в вопросах, связанных с производством вооружения и военной техники.

Данилов также считает, что в стране должен быть вице-премьер-министр по вопросам ОПК, потому что это "крайне важная для нашей страны отрасль. Это может быть одна из немногих отраслей, которая еще находится в здоровом состоянии", - отметил Данилов.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 3 июня заявил, что в правительстве планируется создать должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса, нынче подбирается кандидатура.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 28 мая анонсировал создание министерства по вопросам военно-промышленной политики в рамках реформы оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Украина, Укроборонпром, ОПК.

Автор:

Телеграф
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