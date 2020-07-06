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В Минсоцполитики рассказали, какой должна быть минимальная пенсия в Украине

В Минсоцполитики рассказали, какой должна быть минимальная пенсия в Украине
Обновлено 19:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ via Flickr
В Министерстве социальной политики назвали желаемый минимальный размер пенсии.

Минимальная пенсия должна быть на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных - около 3300 гривен. Именно к такой цифре стоит сейчас стремиться Министерству социальной политики. Об этом сказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из телеканалов.

"Какая она должна быть, я думаю, что никто не скажет точно, потому что, даже если людей спросить - одни скажут одну, а другие - другую цифру. Но, на наш взгляд - она соответствует утвержденному прожиточному минимуму государственным бюджетом. Министерство социальной политики ведет учет прожиточного минимума в фактическом размере и он где-то, если мы берем для нетрудоспособных, около 3300. Возможно, это где-то и цифра, к которой нам нужно уже сейчас стремиться", - сказал Николай Шамбир.

Он отметил, что увеличение минимальной пенсии на 74 гривны - это не много, но соответствует возможностям государственного бюджета.

"Хотя бы это (3300 гривен, - ред.) - оно бы могло обеспечить тот уровень, который можно было бы считать прожиточным минимумом", - добавил Николай Шамбир.

Напомним, с 1 июля украинцам перечислили размер пенсий из-за увеличения прожиточного минимума.

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Все по теме:

Минсоцполитики, Пенсионеры, Пенсия.

Автор:

Телеграф
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