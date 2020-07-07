"УЗ" начала принимать цифровой студенческий билет

Акционерная компания "Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет из мобильного приложения для оцифрованных документов "Дія" как документ, подтверждающий статус студента. Об этом сообщила пресс-служба компании на своем официальном веб-сайте.

Цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал.

"Студенты при посадке на поезд вместо пластикового оригинала могут предъявить цифровой документ из мобильного приложения "Дія". Цифровой студенческий билет так же позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что цифровой студенческий имеет такие же преимущества, как и пластиковый оригинал: идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки.

Путешествовать со скидками с е-студенческим можно в: общих и плацкартных вагонах, вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения, всех вагонах региональных поездов, поездах пригородного сообщения.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" принимает уже четыре цифровых документа из "Дія": ID-карту, зарубежный биометрический паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

Как сообщалось, в апреле Министерство цифровой трансформации представило студенческие билеты в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".