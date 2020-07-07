"Благоприятная ситуация": Нацбанк в июне купил на межбанке почти 1,16 млрд

Национальный банк Украины во время валютных интеренций на межбанковском валютном рынке в июне этого года купил почти 1,16 млрд долл. США, продажа валюты не проводилась. Об этом сообщает НБУ.

"Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы. Всего в июне Национальный банк выкупил 1155,0 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты не проводились", - указали в НБУ.

Также в регуляторе напомнили, что в июне Украина получила первый транш от МВФ в размере 2 млрд 76,4 млн долл. США по новой программе Stand-By, а также связанное официальное финансирование от Евросоюза в размере 500 млн евро. Кроме этого указано, что правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в валюте, на 353,3 млн евро.

"Вместе с тем на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 1 млрд 192,3 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 1 млрд 73,8 млн долл. США уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, а также 75,7 млн долл. США - по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что в июне была переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). "В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 154,0 млн долл. США (в эквиваленте)", - добавили в НБУ.

Вышеуказанными факторами в Нацбанке пояснили динамику международных резервов в течение июня, достигших 28,516 млрд долл. США в эквиваленте - уровня осени 2012 года.