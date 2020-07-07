Шмыгаль: Дефицит бюджета на уровне 7,5% не является проблемой

Дефицит бюджета на уровне 7,5% не является проблемой. Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания виртуального круглого стола "Украинские реформы: что дальше?", организованного Chatham House.

"Это значительно меньший дефицит, чем во многих странах Европы, где дефицит может колебаться на уровне 10%.

То есть, 7,5% - это тот дефицит, который был согласован с МВФ во время переговоров", - сказал Шмыгаль.

Он заверил, что правительство точно понимает источники его покрытия и знает, как будет завершать этот бюджетный год.

"Это такой экономический показатель, который сегодня не составляет вообще проблемы с точки зрения его покрытия и бюджета этого года", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, внешний государственный долг Украины составляет 80 млрд долл. США, что также является абсолютно адекватной цифрой для ВВП Украины".