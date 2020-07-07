"Искажают и дискредитируют нашу работу": В НБУ сделали заявление о политическом давлении

Так, сегодня работники центробанка различных ступеней и специализаций - от директоров департаментов до менеджеров и специалистов - обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением:
"Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в ВР защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу".
В НБУ заявили, что цель таких нардепов - прекратить сотрудничество Украины с международными партнерами.
Нацбанк призвал дать им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.
Как сообщалось, что 3 июля ВР уволила Смолия с должности главы Нацбанка.
Ранее Смолий объяснил Раде, в чем заключался "систематическое политическое давление" на НБУ.