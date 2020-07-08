В Кабмине провели ряд кадровых назначений

Соответствующие решения Кабмин принял на сегодняшнем заседании.
В частности, Кабмин назначил Романа Шахматенко заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Игоря Орленко - заместителем главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС), Наталью Калениченко - заместителем главы Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,
Кроме этого, Кабмин уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова и назначил на его место Юрия Щиголя.
Также правительство назначило Валентина Шлихту главой Государственного агентства водных ресурсов Украины.
Как сообщалось, в этот же день, 8 июля 2020 года, Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год, а также сокращение численности территориальных органов ПФУ.
Решение было принято в ходе заседания без обсуждения.