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В Кабмине провели ряд кадровых назначений

В Кабмине провели ряд кадровых назначений
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании сделал ряд кадровых назначений в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственную налоговую службу и Государственную фискальную службу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Соответствующие решения Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

В частности, Кабмин назначил Романа Шахматенко заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Игоря Орленко - заместителем главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС), Наталью Калениченко - заместителем главы Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации,

Кроме этого, Кабмин уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова и назначил на его место Юрия Щиголя.

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Также правительство назначило Валентина Шлихту главой Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Как сообщалось, в этот же день, 8 июля 2020 года, Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год, а также сокращение численности территориальных органов ПФУ.

Решение было принято в ходе заседания без обсуждения.

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Украина, Кабмин.

Автор:

Телеграф
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