"Реальная медреформа": Кабмин выделит средства на закупку оборудования для районных больниц

Кабинет министров поддержал выделение средств для закупки оборудования для приемных отделений опорных районных больниц в госпитальных округах. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Принятие решения правительства позволит выделить Министерству здравоохранения средства для закупки оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Речь идет о районных больницах, которые находятся во всех уголках нашей страны... Это именно является той реальной медицинской реформой, когда у нас во всех районных больницах будут доступны компьютерные томографы, ангиографы, потому что сердечно-сосудистые заболевания - самая большая проблема в нашей стране.

Также эндоскопическое оборудование, которое будет установлено в операционных блоках", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что проектом предусматривается, что это оборудование будет закуплено централизованно Минздравом, а получателем средств предлагается определить ГП "Медицинские закупки Украины".

Правительство поддержало проект акта с трехдневным обработкой.

Как сообщалось, для опорных больниц Минздрав планирует в этом году закупить 210 компьютерных томографов.