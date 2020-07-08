"Реальная медреформа": Кабмин выделит средства на закупку оборудования для районных больниц

"Принятие решения правительства позволит выделить Министерству здравоохранения средства для закупки оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.
Речь идет о районных больницах, которые находятся во всех уголках нашей страны... Это именно является той реальной медицинской реформой, когда у нас во всех районных больницах будут доступны компьютерные томографы, ангиографы, потому что сердечно-сосудистые заболевания - самая большая проблема в нашей стране.
Также эндоскопическое оборудование, которое будет установлено в операционных блоках", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что проектом предусматривается, что это оборудование будет закуплено централизованно Минздравом, а получателем средств предлагается определить ГП "Медицинские закупки Украины".
Правительство поддержало проект акта с трехдневным обработкой.
Как сообщалось, для опорных больниц Минздрав планирует в этом году закупить 210 компьютерных томографов.