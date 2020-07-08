Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки более 800 новых больных COVID-19: статистика по областях
В Украине за сутки более 800 новых больных COVID-19: статистика по областях
Жара отступает: в ближайшие дни погода изменится, пройдут дожди
Жара отступает: в ближайшие дни погода изменится, пройдут дожди
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
День Петра и Февронии: запреты и народные приметы 8 июля
День Петра и Февронии: запреты и народные приметы 8 июля

В Украине за сутки более 800 новых больных COVID-19: статистика по областях

В Украине за сутки более 800 новых больных COVID-19: статистика по областях
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Украине коронавирусом заболели уже 50 тысяч 414 человек, за минувшие сутки - 807. Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 15 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве и Львовской области (более 100), а также в Харьковской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Ривненской областях (50 и более). Больше всего выздоровевших – в Киевской и Волынской (более 100), а также Ровенской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве (более 50), при этом в ряде из этих областей это максимальное количество выздоровевших за сутки с начала пандемии.

При этом в 15 из 24 областей, а также в Киеве не зарегистрированы новые случаи смерти от Cоvid-19.

В 16 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях, 1 тысячу – также в Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Волынской областях, а ниже 50 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждено 23 новых случая заболевания Covid-19, один случай смерти и 45 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 558 человек (на 23 меньше, чем днем ранее);

  • в Волынской области подтверждено 37 новых случаев заболевания Covid-19, один случай смерти и 157 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 724 человека (на 121 больше за сутки);

  • в Днепропетровской области 4 новых случая заболевания и 19 случаев выздоровления, сейчас болеет 97 человек (на 15 меньше за сутки);

  • в Донецкой области 27 новых случаев заболевания и 30 - выздоровления, сейчас болеют 500 человека (на 3 меньше за сутки);

  • в Житомирской области 15 новых случаев заболевания, 2 случая и 67 – выздоровления, сейчас болеет 391 человек (на 54 меньше за сутки);

  • в Закарпатской области 75 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 88 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 295 человек (на 17 меньше за сутки);

  • в Запорожской области 1 новый случай заболевания и 10 - выздоровления, сейчас болеют 117 человек (на 9 меньше за сутки);

  • в Ивано-Франковской области 53 новых случая заболевания, 1 - смерти и 19 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 488 человек (на 33 больше за сутки);

  • в Киеве 114 новых случаев заболевания и 52 - выздоровления, сейчас болеют 3 760 человек (на 62 больше за сутки);

  • в Киевской области 44 новых заболевших, 101 человек выздоровел, сейчас болеют 1 175 человек (на 57 меньше за сутки);

  • в Кировоградской области 1 случай заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 62 человека (на 3 меньше, чем днем ранее);

  • в Луганской области 2 новых случая заболевания и 5 - выздоровления, сейчас болеет 18 человек (на 3 меньше за сутки);

  • во Львовской области подтверждено 117 новых случаев заболевания Covid-19, 6 случаев смерти и 3 случая выздоровления, сейчас болеют 5 418 человек (на 108 больше за сутки);

  • в Николаевской области 2 новых случая заболевания и 12 - выздоровления, сейчас болеет 122 человека (на 10 меньше за сутки);

  • в Одесской области 65 новых случаев заболевания и 31 случай выздоровления, сейчас болеет 1 096 человек (на 34 больше, чем днем ранее);

  • в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 1 случай выздоровления, сейчас болеют 35 человек, как и днем ранее;

  • в Ривненской области 76 новых случаев заболевания и 77 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 954 человека (на 1 меньше за сутки);

  • в Сумской области 2 новых случая заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеют 54 человека (на 4 меньше за сутки);

  • в Тернопольской области 34 новых случаев заболевания и 26 – выздоровления, сейчас болеют 784 человек (на 8 больше за сутки);

  • в Харьковской области 50 новых случаев заболевания, 5 – смерти и 24 человека выздоровели, сейчас болеют 1 106 человек (на 21 больше за сутки);

  • в Херсонской области 5 новых случаев заболевания, случаев выздоровления и смерти не зафиксировано, сейчас болеют 14 человек;

  • в Хмельницкой области 21 новый случай заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеют 240 человек (на 20 больше за сутки);

  • в Черкасской области 17 человек заболели, 1 умер и 10 – выздоровели, сейчас болеют 139 человек (на 6 больше за сутки);

  • в Черновицкой области 19 новых случаев заболевания, 2 ранее заболевших умерли, 87 человек выздоровели, сейчас болеет 2 473 человека (на 70 меньше за сутки);

  • в Черниговской области 2 новых случая заболевания и 51 случай выздоровления, сейчас болеет 369 человек (на 49 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 8 июля, выявлено 807 новых случая инфицирования коронавирусом, 23 человека из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 926 выздоровели, сейчас болеет 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
03 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
04 Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства
05 Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: указ Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, четверо военных получили ранения
На Донбассе четверо военных получили ранения
Коронавирус не отступает: за сутки заболели более 200 тысяч человек
Пандемия: за сутки заболели более 200 тысяч человек
Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших
Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших
Илья Авербух завел роман со звездой &quot;Папиных дочек&quot;
Илья Авербух завел роман со звездой "Папиных дочек"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь