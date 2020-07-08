В Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное число людей

В Украине на утро 8 июля суточная заболеваемость COVID-19 в очередной раз выросла, так за минувшие сутки коронавирусной болезнью заразились 807 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 807 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области (117) и в Киеве (114).

Об этом свидетельствуют данные карты мониторинга ситуации по заболеваемости СНБО.

За минувшие сутки выздоровело рекордное количество больных - 926. Скончались от осложнений болезни 23 человека. Активных случаев - 25 989.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 50 414 человек. Преодолели болезнь 23 119. Смертельных случаев всего 1 306.

Высокая заболеваемость по прежнему сохраняется в Черновицкой (5 051), Ровенской (4 304), Закарпатской (3 533) и Киевской (2 853) областях.

Как сообщалось, 7 июля фиксировался спад заболеваемости, за сутки выявили 564 случая. Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 11 миллионов человек.