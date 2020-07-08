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Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус не отступает: за сутки заболели более 200 тысяч человек

Коронавирус не отступает: за сутки заболели более 200 тысяч человек
08:50 Сегодня Телеграф
В мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 543 535 человек, выздоровели 6 416 665 человек. В целом подтверждено 11 798 678 случаев заболевания.

7 июля в мире зарегистрировали почти 208 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 2 993 759 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 668 589 больных, Индии – 719 665 случаев, в России – 693 215, в Перу – 309 278.

Больше всего новых больных обнаружили в США – более 55 тысяч. В Бразилии подтвердили 48,5 тысяч новых случаев, в Индии – более 23 тысяч, в Южной Африке – около 10 тысяч, в России – 6,3 тысяч, в Мексике – почти 5 тысяч.

В этот день от коронавируса умерли 5512 человек. В частности, 1312 смертей зарегистрировали в Бразилии, 993 – в США, 480 – в Мексике, 479 – в Индии, 200 – в Иране, 198 – в России.

За время пандемии в мире обнаружили 11 миллионов 948 тысяч случаев заражения коронавирусом, среди них 546 тысяч – летальные. Также побороли болезнь 6 миллионов 849 тысяч человек.

Как сообщалось, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаяев COVID-19, за сутки - 564 новых случая.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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