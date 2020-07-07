Коронавирус в Украине: за сутки выявили 564 новых больных COVID-19

По состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине зафиксировали почти 50 тысяч больных коронавирусной инфекцией Covid-19.

За минувшие сутки выявили 564 новых больных, всего с начала эпидемии заболели 49 607 человек.

Выздоровели за сутки 490 пациентов, скончались от осложнений 21 больной. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Как сообщалось, днем ранее, 6 июля, сообщалось о 543 новых случаях, 5 июля выявили 823 больных.

26 июня Минздрав зафиксировал рекордное число заболевших - 1 109.

Как сообщили в Минздраве, всего с начала эпидемии от нового коронавируса выздоровели 22 193 человека, умерли от болезни 1 283 пациента.

Лидерами среди областей по количеству заболевших является Львовская (6 445), Черновицкая (5 032) и Ровенская (4 228), а также город Киев (5 665).

На сегодня, число активных случаев болезни Covid-19 составляет 26 131 - это на 53 случая больше, чем днем ранее.

Как сообщалось, вчера, 6 июля, власти Киева приняли решение ослабить карантин. Также, принято решение частично ослабить карантинные ограничения во Львовской области.