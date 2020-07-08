В УЗ отсрочили выплату дивидендов за 2018-2019 годы

Кабинет министров Украины одобрил разработанный Министерством инфраструктуры законопроект, который предусматривает предоставление Укрзализныце отсрочки по выплате дивидендов в Госбюджет за 2018-2019 годы.

"Сегодня, 8 июля, на своем заседании правительство одобрило разработанный Министерством инфраструктуры законопроект по обеспечению дополнительных экономических гарантий в связи с распространением COVID-19 и введением карантина, который предусматривает предоставление Укрзализныце отсрочки по выплате дивидендов в государственный бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2019 годы", - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Следовательно, согласно принятому решению о начислении дивидендов, Укрзализныця дополнительно направит 60% чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 206,2 млн грн на выплату дивидендов в Государственный бюджет не позднее 31 декабря 2020 года. На сумму таких средств, уплаченных в срок, не будет начисляться пеня.

"Мы разработали законопроект с целью поддержки Укрзализныци", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, с 18 марта 2020 года были временно приостановлены пассажирские перевозки, что ожидаемо негативно сказалось на чистой прибыли Укрзализныци. При этом, компания должна была вернуть пассажирам значительные суммы средств за билеты, приобретенные ранее. До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращения работы отдельных предприятий-грузоотправителей.

Как сообщалось, по данным Госстата, услугами украинского железнодорожного транспорта за январь-май 2020 года воспользовались 28,0 млн пассажиров (на 55,9% меньше, чем за соответствующий период в 2019 году) пассажирооборот отрасли за этот период составил 4,30 млрд пассажиро-километров (на 61,8% меньше). Грузооборот железнодорожного транспорта за январь-май 2020 года составил 69,71 млрд тонно-километров (на 10,4% меньше, чем за соответствующий период в 2019 году), было перевезено 119,8 млн тонн грузов (на 9,4% меньше).