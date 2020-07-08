Петрашко: запуск Экспортно-кредитного агентства состоится уже в июле

Запуск Экспортно-кредитного агентства, которое будет заниматься страхованием рисков украинских компаний-экспортеров, состоится уже в июле. Тогда же будут подписаны первые договоры. Об этом рассказал Игорь Петрашко.

"Минэкономики полноценно перезапускает Экспортно-кредитное агентство, которое с этого месяца начнет подписывать первые договоры по страхованию рисков украинских компаний-экспортеров", - сказал Петрашко.

По его словам, это уже созданный институт.

"ЭКА - это уже созданный институт. Мы сейчас его полноценно запускаем. Объемы средств в ЭКА позволят пока что только тестовый запуск. В этом месяце должен быть подписан первый договор по страхованию украинских предприятий со странами Африки, где есть риски", - отметил Петрашко.

Он добавил, что в настоящее время Агентство имеет 200 млн грн уставного капитала, но это сумма, что в дальнейшем будет обсуждаться.

"Сейчас пока речь идет о страховании рисков украинских компаний при поставках на другие рынки, но где кредиты дают украинские банки. Надеюсь, до конца 2021 года мы выйдем на концепцию, и уже с 2022 года будем делать расширенные проекты", - отметил министр.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о создании ЧАО “Экспортно-кредитное агентство”; были утверждены его учредительные документы (устав, положение о наблюдательном совете, о правлении, о ревизионной комиссии, порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность члена наблюдательного совета).

Юридическое лицо ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" зарегистрировано в ноябре того же года. Также был сформирован уставный капитал в сумме 200 млн гривень и осуществлялись меры для частного размещения первого выпуска акций ЭКА.