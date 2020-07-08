В Кабмине одобрили ряд изменений в бюджет Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год, а также сокращение численности территориальных органов ПФУ. Решение было принято в ходе заседания 8 июля 2020 года без обсуждения.

Бюджет Пенсионного фонда увеличен на 32,9 миллиарда гривень.

Согласно пояснительной записке к документу, проектом акта предусматривается сокращение численности территориальных органов ПФУ на 1200 единиц, или 5% численности, утвержденной на сегодня, с целью оптимизации структуры территориальных органов и усовершенствования деятельности системы органов Пенсионного фонда.

Что касается бюджета ПФУ, проектом предусмотрено увеличение доходной и расходной частей бюджета на 32,9 млрд грн. При этом ассигнования из госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий и дефицита средств Пенсионного фонда возрастают на 29,7 млрд грн.

Отмечается, что расходы ПФУ за счет собственных средств возрастают на 13,5 млрд грн, за счет средств госбюджета – на 19,5 млрд грн (для финансирования ежемесячной компенсационной выплаты пенсионерам старше 80 лет и выплаты одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн). При этом на 59,7 млн грн уменьшаются расходы на финансирование административных затрат, что связано с оптимизацией численности сотрудников.

"С учетом указанных изменений бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным с остатком средств на конец года 224,8 млн грн", - сказано в документе.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые, в частности, включали повышение расходов на пенсионное обеспечение на 29,7 млрд грн.

С апреля 2020 года решением правительства были введены ежемесячные выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн. Также в апреле была проведена выплата единовременного пособия в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, получающих пенсию меньше 5 тыс. грн.

11 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство планирует постепенное введение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

15 июня 2020 года Кабинет министров анонсировал введение в Украине накопительной пенсионной системы с 2021 года, а также поддержку системы негосударственного пенсионного обеспечения.