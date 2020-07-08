Жилье для переселенцев: Германия до конца года выделит €25,5 млн для Украины

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук прогнозирует, что предусмотренные Германией для Украины 25,5 млн евро на приобретение жилья для переселенцев поступят к концу 2020 года. Об этом она сказала в программе "на самом Деле: Донбасс" телеканала "ДОМ".

"В этом году мы уже подошли к подписанию договора, который готовился достаточно долго, между Украиной и Германией, который предусматривает 25,5 млн евро, которые будут выделены на обеспечение программы "Доступное жилье" под 3% кредитования. Предполагается, что, скорее всего, эти деньги поступят в наше распоряжение к концу 2020 г. Фактически мы сможем начать их использовать только с 2021 года", - отметила Голованчук.

По ее словам, эти 25,5 млн евро, которые поступят в программу, "это будет как реверсный фонд". "И предполагается, что средства, которые будут выделяться в кредит, это 3% годовых на протяжении 20 лет", – пояснила замминистра.

Она также проинформировала о других программах, в рамках которых переселенцы получат жилье в этом и 2021 году.

В частности, по ее словам, несмотря на все бюджетные ограничения и ограничения программ в текущем году, Минреинтеграции удалось отстоять программы по субвенции и компенсации за разрушенное жилье. "Говоря о субвенциях, мы имеем в виду 20 миллионов, которые направлены на программу и позволяют покрывать 30% - со стороны местного бюджета и 70% со стороны бюджета государства для того, чтобы обеспечить ВПЛ жильем. Наверное, это будет где-то до 200 человек, может быть 170 человек, которые в этой программе в этом году смогут получить жилье. Это программа Кабинета министров. Она предполагает совместное финансирование из государственного бюджета и местного бюджета, и направляет средства на обеспечение жилья", – сказала Голованчук.

Всего, по её словам, в Украине на сегодня существуют три программы, которые призваны поддержать переселенцев и помочь им в приобретении собственного жилья, та как именно этот вопрос является самым острым и важным для более 17 тысяч семей временно перемещённых лиц.

"Первая программа – это субвенции, о которых я уже упомянула. Вторая программа – это доступное жилье, которая в этом году, к сожалению, не была поддержана за неограниченное использование бюджетных средств. Третья программа – это ипотека. Четвертая программа, о которой я упомянула также, это деньги, которые поступят в Украину от правительства Германии через фонд KfW. Эти деньги будут направлены опять-таки на 3-процентный кредит, который мы планируем начать использовать, скорее всего, со следующего года. Хотя мы максимально прикладываем усилия, чтобы как можно быстрее закончить все формальные процедуры, которые мы вынуждены сейчас соблюдать", - подытожила Голованчук.

Как сообщалось, 3 июня посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и вице-премьер-министр Алексей Резников подписали соглашение, согласно которому правительство ФРН выделяет Украине грант на общую сумму 25,5 млн евро на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Целью проекта, который реализуется Кредитным учреждением для восстановления (KfW), является рефинансирование субсидируемой государственной программы предоставления кредитов на приобретение собственного жилья. В зависимости от фактических объемов кредитов с помощью этого гранта могут быть рефинансированы около 1200 кредитов.