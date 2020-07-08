Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
Президент срочно отправился на Буковину: Шмыгаль ожидает поручений по ситуации с подтоплением
Зеленский в пути на Буковину: Шмыгаль ожидает поручений по ситуации
Двукратный чемпион мира трагически погиб в 32 года
Двукратный чемпион мира трагически погиб в 32 года
Композитор Эннио Морриконе похоронен в Риме
Композитор Эннио Морриконе похоронен в Риме

Жилье для переселенцев: Германия до конца года выделит €25,5 млн для Украины

Жилье для переселенцев: Германия до конца года выделит €25,5 млн для Украины
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук прогнозирует, что предусмотренные Германией для Украины 25,5 млн евро на приобретение жилья для переселенцев поступят к концу 2020 года. Об этом она сказала в программе "на самом Деле: Донбасс" телеканала "ДОМ".

"В этом году мы уже подошли к подписанию договора, который готовился достаточно долго, между Украиной и Германией, который предусматривает 25,5 млн евро, которые будут выделены на обеспечение программы "Доступное жилье" под 3% кредитования. Предполагается, что, скорее всего, эти деньги поступят в наше распоряжение к концу 2020 г. Фактически мы сможем начать их использовать только с 2021 года", - отметила Голованчук.

По ее словам, эти 25,5 млн евро, которые поступят в программу, "это будет как реверсный фонд". "И предполагается, что средства, которые будут выделяться в кредит, это 3% годовых на протяжении 20 лет", – пояснила замминистра.

Она также проинформировала о других программах, в рамках которых переселенцы получат жилье в этом и 2021 году.

Лоукостер Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Украины в Италию

В частности, по ее словам, несмотря на все бюджетные ограничения и ограничения программ в текущем году, Минреинтеграции удалось отстоять программы по субвенции и компенсации за разрушенное жилье. "Говоря о субвенциях, мы имеем в виду 20 миллионов, которые направлены на программу и позволяют покрывать 30% - со стороны местного бюджета и 70% со стороны бюджета государства для того, чтобы обеспечить ВПЛ жильем. Наверное, это будет где-то до 200 человек, может быть 170 человек, которые в этой программе в этом году смогут получить жилье. Это программа Кабинета министров. Она предполагает совместное финансирование из государственного бюджета и местного бюджета, и направляет средства на обеспечение жилья", – сказала Голованчук.

Всего, по её словам, в Украине на сегодня существуют три программы, которые призваны поддержать переселенцев и помочь им в приобретении собственного жилья, та как именно этот вопрос является самым острым и важным для более 17 тысяч семей временно перемещённых лиц.

"Первая программа – это субвенции, о которых я уже упомянула. Вторая программа – это доступное жилье, которая в этом году, к сожалению, не была поддержана за неограниченное использование бюджетных средств. Третья программа – это ипотека. Четвертая программа, о которой я упомянула также, это деньги, которые поступят в Украину от правительства Германии через фонд KfW. Эти деньги будут направлены опять-таки на 3-процентный кредит, который мы планируем начать использовать, скорее всего, со следующего года. Хотя мы максимально прикладываем усилия, чтобы как можно быстрее закончить все формальные процедуры, которые мы вынуждены сейчас соблюдать", - подытожила Голованчук.

Украина будет закупать гречку в резерв

Как сообщалось, 3 июня посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и вице-премьер-министр Алексей Резников подписали соглашение, согласно которому правительство ФРН выделяет Украине грант на общую сумму 25,5 млн евро на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Целью проекта, который реализуется Кредитным учреждением для восстановления (KfW), является рефинансирование субсидируемой государственной программы предоставления кредитов на приобретение собственного жилья. В зависимости от фактических объемов кредитов с помощью этого гранта могут быть рефинансированы около 1200 кредитов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Финансы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
03 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
04 Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: указ Зеленского
05 Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине одобрили ряд изменений в бюджет Пенсионного фонда
В Кабмине одобрили ряд изменений в бюджет ПФУ
Коронавирус не отступает: за сутки заболели более 200 тысяч человек
Пандемия: за сутки заболели более 200 тысяч человек
Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших
Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших
Отрезала палец: Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд
Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь