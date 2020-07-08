Лоукостер Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Украины в Италию

Авиакомпания Ryanair анонсировала запуск пяти новых маршрутов в 2021 году между Украиной и Италией в дополнение к уже объявленным 11 линиям.

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал 5 новых маршрутов из Львова в Италию на 2021 год. Об этом сообщает Avianews.

"Ryanair анонсировал запуск пяти новых маршрутов на 2021 год между Украиной и Италией в дополнение к уже объявленным 11 линиям. Все пять новых направлений из Львова будут выполняться с летнего расписания 2021 года, который начнет действовать с конца марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ryanair намерена летать в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией с частотой дважды в неделю.

Также лоукост в следующем году намерен увеличить частоту полетов на уже действующих маршрутах из Львова в Бергамо и Рим с двух до четырех раз в неделю.

В начале июля Ryanair запустил сразу 11 маршрутов между Украиной и Италией с общей частотой 28 полетов в неделю, получив разрешение авиационного регулятора Италии ENAC.

Маршрутная сеть включает рейсы из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью, Рим, из Одессы и Львова в Бергамо, Болонью и Рим, из Харькова в Бергамо.

В связи с анонсом новых направлений авиакомпания объявила распродажу билетов от 799 грн в одну сторону на рейсы между Украиной и Италией, которые будут выполняться до конца мая 2021 года.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам надо учитывать действующие и возможные ограничения на въезд в Италию для граждан Украины и третьих стран.