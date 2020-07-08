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Еще одна страна упростила въезд для украинцев, будет пускать без теста

Еще одна страна упростила въезд для украинцев, будет пускать без теста
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.

Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.

Это следует из появления Украины в "зеленом списке" на сайте Института общественного здоровья Черногории, сообщает Европейская правда.

Теперь Украина перечислена в списке стран на сайте учреждения как "страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19".

Это подтверждает и посольство Украины в Черногории. 

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в" зеленый "список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по критериям Украины Черногория находится в "красном списке": после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.

Минздрав обновил страны "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя "свободной от коронавируса", с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.

Вчера Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели более жесткие ограничения.

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Все по теме:

МИД, Черногория, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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