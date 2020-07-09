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Отчет минэкономики: в январе-мае ВВП Украины обвалился на 5,9%

Отчет минэкономики: в январе-мае ВВП Украины обвалился на 5,9%
10:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: 112.ua
Падение экономики Украины в январе-мае этого года, на фоне пандемии COVID-19, углубилось до 5,9%. Об этом говорится в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"По итогам января-мая 2020 года... сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", - говорится в сообщении.

Как сказано в материалах министерства, в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина, о чем свидетельствует улучшение индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время, как указано, негативное влияние распространения в мире COVID-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, "сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности".

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Также отмечается, что в I квартале 2020 года, по уточненным данным Госстата, падение ВВП составило 1,3% (п/п), что соответствует ранее обнародованным оценкам Минэкономики ("минус" 1,2%).

Как сообщалось, Минэкономики оценивало падение экономики Украины в январе-апреле в 5%.

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Украина, ВВП, Минэкономики.

Автор:

Телеграф
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