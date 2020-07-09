Украинский экспорт азотных удобрений превысил импорт более чем на половину

В январе-июне 2020 года Украина экспортировала азотных удобрений на $142,9 млн, в то время как импортировала – $87,9 млн.

Таким образом, экспорт превысил импорт на 63%. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Эксперты отмечают, что более показательной является ситуация в июне 2020 года, когда экспорт азотных удобрений достиг $56,1 млн, а импорт – снизился до $4,2 млн.

"Данные таможенной статистики доказывают, что украинские производители азотных удобрений являются конкурентоспособными не только на рынке Украины, но и на мировом рынке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приведенные данные подтверждают правильность решения Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли (МКМТ) о неприменении квот на импорт минеральных удобрений.

"УКАБ неоднократно обращался с официальными письмами в МКМТ о том, что либерализация рынка газа, снижение его стоимости, а также дорогая логистика при импорте удобрений делают квоты на импорт экономически бессодержательными. Данные внешней торговли подтверждают нашу правоту и правильность решения Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений", – комментирует Роман Сластен, генеральный директор УКАБ.