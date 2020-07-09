В Украине уже потратили 38 млрд грн на борьбу с COVID-19

Из Фонда борьбы с COVID-19 на меры предупреждения и борьбы с уоронавирусной болезнью направлено уже 38,17 млрд грн, всего из Фонда направлено 54 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Минфин регулярно публично отчитывается об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении.

Указано, что распределение средств Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 июля выглядит следующим образом:

Отмечается, что эти средства направлены на закупку средств защиты для медучреждений (на 2,34 млрд грн), обеспечение лабораторных подразделений Минздрава и закупку ИВЛ (650 и 100 млн грн соответственно), строительство дорог - 35 млрд грн, возврат средств за ВНО (52,45 млн грн) и предотвращение распространения COVID-19 в учреждениях отбывания наказаний (23,68 млн грн).

Сообщается, что 2,53 млрд грн направлено на доплату до 50% военным Нацгвардии, Госпогранслужбы, работникам органов и подразделений гражданской защиты и полицейским. На доплату до 50% медикам, которые лечат больных COVID-19 в учреждениях здравоохранения МВД, направлено 171 млн грн.

Указано, что 4,72 млрд грн направлено на пособие по частичной безработице, 4,25 млрд грн - пособие по безработице, 1,81 млрд грн - выплату больничных, 471 млн грн - на самоизоляцию застрахованных лиц и единовременное пособие семьям медицинского, другого персонала медучреждений, которые умерли от COVID-19. Также 233 млн грн составляют страховые выплаты, предусмотренные статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Отмечается, что в целом из фонда направлено 54 млрд грн.