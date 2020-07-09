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Эпидемия коронавируса: в Украине уже более 51 200 случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса: в Украине уже более 51 200 случаев COVID-19
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ
В Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых. Об этом на брифинге в четверг сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За сутки заболели 810 человек... В общем за все время пандемии заболели 51224 человека, из них 3682 ребенка и 7148 медработников", - сообщил Степанов.

По его словам, больше всего больных COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской (119), Ривненской (76), Закарпатской (89) областях и в Киеве (93).

Глава Минздрава добавил, что за сутки госпитализированы 222 человека, зафиксирован 21 летальный случай. Выздоровели 665 человек.

COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема

Всего за все время пандемии на территории Украины зафиксированы 1327 летальных исходов, выздоровели 24784 человека, уточнил министр.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире выявлены 12170572 случаи заражения коронавирусом, из них 552112 летальных, выздоровели 7070188 человек.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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