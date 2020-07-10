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Цены на нефть падают: сколько стоят WTI и Brent

Цены на нефть падают: сколько стоят WTI и Brent
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф Укринформ
В результате роста заболеваемости короновирусом в мире цены на нефть продолжают снижаться.

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах, которое может ограничить спрос на топливо.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $41,8 за баррель, что на $0,55 (1,30%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX опустились в цене на $0,64 (1,62%) - до $38,98 за баррель.

Многие аналитики ожидают, что экономика и спрос на топливо восстановятся после пандемии, однако рекордное суточное увеличение числа коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызвало обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

"Я не думаю, что многие нефтяные трейдеры будут сегодня пытаться сделать значительные заявки на рынке, предполагая, что цены могут продолжить падать в выходные", — сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам.

Черное золото: Мировые цены на нефть снизились

Накануне в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано более 60,5 тыс. новых случаев COVID-19, что является суточным рекордом. Американцам было предложено принять новые меры предосторожности. Во многих других странах данные по заболеваемости COVID-19 также оказались рекордными.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 6 млн барр. при прогнозном снижении на более чем 3 млн барр.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 41,80 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 42,38 доллара за баррель, что на 3 цента выше уровня закрытия торгов ($42,35).

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Все по теме:

Нефть, Цены на нефть, Короновирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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