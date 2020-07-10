Экономическое сотрудничество: Шмыгаль пригласил французский бизнес к приватизации в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал французский бизнес принять участие в приватизации украинских предприятий и анонсировал возобновление работы смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Необходимо обсудить пути усиления украинско-французского взаимодействия в экономической сфере с привлечением взноса ваших компаний с возможностями, которые может дать государство Украина с точки зрения поддержки бизнеса и инвестиций", - сказал Шмыгаль на встрече с представителями французских деловых кругов, сообщает Правительственный портал.

Он отметил, что отношения Украины и Франции имеют особый характер - французский бизнес является одним из крупнейших работодателей в Украине и крупным инвестором, и Украина заинтересована интенсифицировать сотрудничество с французским бизнесом.

Глава правительства подчеркнул важную роль смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в качестве инструмента межправительственного сотрудничества.

"К сожалению, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 пришлось отсрочить ее восьмое заседание, запланированное на 13 марта 2020 года в Париже. Надеюсь, как только нам будет позволять эпидемиологическая ситуация, комиссия соберется и продолжит свою работу, в частности над развитием тех проектов и направлений, которые уже были начаты", - отметил Премьер-министр.

Также он заверил, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным, как и преданность Украины системным реформам, внедрение которых, убежден Шмыгаль, положительно отразится на условиях работы французского бизнеса в Украине.

В ходе встречи представители французского бизнеса могли обсудить с членами украинского правительства актуальные вопросы работы инвесторов в Украине и услышать ответы на свои вопросы.

Отдельно участники встречи обсудили возможное участие французского бизнеса в приватизации государственных украинских предприятий. "Фондом госимущества Украины сегодня подготовлено около 400 предприятий для малой и средней приватизации. Такая приватизация уже начата и продолжается, - сообщил глава правительства. - Мы сегодня стоим на пороге большой приватизации. Мы не спешили ее начинать, ожидая улучшения ситуации на рынке. Большая приватизация начнется с одного из крупных объектов - гостиницы "Днепр" и около 10 крупных предприятий может быть предложено на этот год для приватизации".