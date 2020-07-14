Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией
Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку

НБУ будет проводить проверки банков онлайн

НБУ будет проводить проверки банков онлайн
17:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ
Нацбанк планирует проводить проверки банков дистанционно. Об этом сообщила Екатерина Рожкова в интервью Интерфакс-Украина.

"Первое, что мы будем делать (это вообще была наша мечта, просто кризис нас к этому подтолкнул) - проводить проверки онлайн. Это связано и с оптимизацией работы людей, и с тем, чтобы не нагружать банки: высадка десанта в банке - это психологический фактор. Сегодня уже очень много всего оцифровано в банках. Когда мы приходим, мы проверяем: достоверность отчетности, первичные документы (например, правильность оформления залогов). Эти данные уже можно проверять дистанционно, не обязательно приходить в банк и там сидеть", - сказала Рожкова.

По ее словам, если в этом году будет продолжаться карантин и будут вспышки заболеваемости, то НБУ вообще, наверное, не будет выходить в банки. НБУ собирается сделать оценку качества активов банков с момента, когда начнет восстанавливаться экономика. И это можно сделать дистанционно.

"На сегодня нам непонятна статистика кредитных каникул. Что такое кредитные каникулы? Всем можно не платить. Мы адаптировали свою "нормативку" и сказали, что не считаем это NPL. И когда закончится карантин и процессы реструктуризации, когда надо будет все проценты и неуплаченное тело долга реструктуризировать, растянуть во времени, вот тогда станет понятно, где нормальные кредиты, а где, увы, NPL. И такие NPL, конечно, будут", - заявила и.о. председателя Нацбанка.

В Украине резко подорожал доллар: свежий курс валют

Также она отметила, что у банков, которые занимаются исключительно потребительским кредитованием, есть достаточный запас прочности за счет этой маржи, но нам надо будет это увидеть.

"Банки, у которых устойчивая бизнес-модель - есть и потребительские кредиты, и корпоративные - у них, думаю, будет все нормально", - заявила и.о. главы НБУ.

По ее словам, банки не выдержат этого дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет.

"Я смотрю помесячно, и уже процентный доход уменьшается. Также есть прирост неполученных доходов по банковской системе. Пока некритично, но он уже есть", - подытожила Рожкова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Украина, Нацбанк, Банки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине резко подорожал доллар: свежий курс валют
02 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
03 СМИ: Динамо продает Цыганкова и Миколенко
04 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
05 14 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
Штаб ООС: боевики трижды нарушали &quot;режим тишины&quot;
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"
Ушел из жизни один из ведущих &quot;Разрушителей легенд&quot; Грант Имахара
Ушел из жизни один из ведущих "Разрушителей легенд" Грант Имахара
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь