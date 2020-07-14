НБУ будет проводить проверки банков онлайн

Нацбанк планирует проводить проверки банков дистанционно. Об этом сообщила Екатерина Рожкова в интервью Интерфакс-Украина.

"Первое, что мы будем делать (это вообще была наша мечта, просто кризис нас к этому подтолкнул) - проводить проверки онлайн. Это связано и с оптимизацией работы людей, и с тем, чтобы не нагружать банки: высадка десанта в банке - это психологический фактор. Сегодня уже очень много всего оцифровано в банках. Когда мы приходим, мы проверяем: достоверность отчетности, первичные документы (например, правильность оформления залогов). Эти данные уже можно проверять дистанционно, не обязательно приходить в банк и там сидеть", - сказала Рожкова.

По ее словам, если в этом году будет продолжаться карантин и будут вспышки заболеваемости, то НБУ вообще, наверное, не будет выходить в банки. НБУ собирается сделать оценку качества активов банков с момента, когда начнет восстанавливаться экономика. И это можно сделать дистанционно.

"На сегодня нам непонятна статистика кредитных каникул. Что такое кредитные каникулы? Всем можно не платить. Мы адаптировали свою "нормативку" и сказали, что не считаем это NPL. И когда закончится карантин и процессы реструктуризации, когда надо будет все проценты и неуплаченное тело долга реструктуризировать, растянуть во времени, вот тогда станет понятно, где нормальные кредиты, а где, увы, NPL. И такие NPL, конечно, будут", - заявила и.о. председателя Нацбанка.

Также она отметила, что у банков, которые занимаются исключительно потребительским кредитованием, есть достаточный запас прочности за счет этой маржи, но нам надо будет это увидеть.

"Банки, у которых устойчивая бизнес-модель - есть и потребительские кредиты, и корпоративные - у них, думаю, будет все нормально", - заявила и.о. главы НБУ.

По ее словам, банки не выдержат этого дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет.

"Я смотрю помесячно, и уже процентный доход уменьшается. Также есть прирост неполученных доходов по банковской системе. Пока некритично, но он уже есть", - подытожила Рожкова.