В Украине резко подорожал доллар: свежий курс валют

Национальный банк Украины на 14 июля резко повысил официальный курс доллара - до 27,0883 за гривну.

Национальный банк Украины на вторник, 14 июля, ослабил официальный курс гривни на 14 копеек - до 27,0883 гривни за доллар против 26,9505 гривни за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,687 грн за евро против 30,3988 грн за евро накануне.

Курсы валют на 14 июля:

USD — 27,0883 грн за 1 доллар;

EUR — 30,687 грн за 1 евро;

PLN — 6,8547 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,826 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2083 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9449 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5775 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 34,1258 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,712 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,8693 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Национальный банк Украины на 13 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.