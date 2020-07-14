Нафтогаз: Долги производителей тепла ставят под угрозу начало отопительного сезона

"НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО). Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 компаний", - говорится в сообщении.
В Нафтогазе напомнили, что ненадлежащие расчеты за газ создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым.
Информация содержит, в частности, данные об уровне задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО.
Жители каждой области могут проверить, не входит ли местное предприятие в число должников.
Справка: правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:
- Подписание договора с Нафтогазом соответствии с законодательством;
- Выполнение хотя бы одного из условий ниже:
Кроме того, Нафтогаз предоставил перечень предприятий, имеющих задолженность по договорам о реструктуризации долга, заключенным с Нафтогазом во исполнение Закона Украины от 3 ноября 2016 года №1730-VIII.