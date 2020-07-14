Нафтогаз: Долги производителей тепла ставят под угрозу начало отопительного сезона

В Нафтогазе опубликовали ряд производителей тепла, которые не рассчитались за газ, поставленный на условиях льгот (ПСО), в списке сейчас более сотни предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО). Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 компаний", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что ненадлежащие расчеты за газ создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым.

Информация содержит, в частности, данные об уровне задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО.

Жители каждой области могут проверить, не входит ли местное предприятие в число должников.

Справка: правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:

- Подписание договора с Нафтогазом соответствии с законодательством;

- Выполнение хотя бы одного из условий ниже:

Соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций) или

Заключение с Нафтогазом и выполнения договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ в рамках реализации Закона Украины от 3 ноября 2016 № 1730-VIII "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители" ; или

Согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

Кроме того, Нафтогаз предоставил перечень предприятий, имеющих задолженность по договорам о реструктуризации долга, заключенным с Нафтогазом во исполнение Закона Украины от 3 ноября 2016 года №1730-VIII.