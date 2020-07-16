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Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября

Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
09:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Глава Минздрава поведал, на сколько повысятся зарплаты врачей с 1 сентября.

С 1 сентября зарплата врачей вырастет на 3,5 тысячи гривень.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что 15 июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплата украинского врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн, младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

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Кроме того, правительство вчера выделило средства в сумме свыше 103 млн грн для стажировки врачей-интернов, напомнил Степанов.

Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

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Все по теме:

Минздрав, Зарплата, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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