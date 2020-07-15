Измерении температуры, маски и антисептики: в МОЗ рассказали, как будут работать школы с сентября

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, как планируют организовать работу учебных заведений в условиях карантина.

МОЗ совместно с Минобразованием разрабатывают правила, согласно которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

Об этом на брифинге 15 июля заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Вместе с МОН мы анализируем ситуацию, в том числе смотрим, как это рубежом, хотим взять лучшие практики. Могу сказать, что будет обязательно измерения температуры работников, детей. При 37.2 и выше, ни работники, ни дети, а не будут допускаться к работе и учебе", - отметил министр.

Для родителей, которые заходят в здание школы, обязательно введут масочный режим. Еще одним условием будут, антисептики, которыми дети должны пользоваться.

Степанов отметил, что эти общие правила, а также другие активно разрабатываются в Минздраве и на следующей недели их планирую представить на утверждение Кабмина.

Как сообщалось, в правительстве работают над правилами для нового учебного года и не исключают обучение в несколько смен.

Напомним, за последние сутки коронавирусной болезнью в Украине заболели еще 836 человек. В Кабмине планируют продлить карантин еще на месяц в связи с ростом заболеваемости COVID-19.