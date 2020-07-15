В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19

По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине диагностировали 55 607 случаев коронавирусной болезни, за последние сутки подтвердили еще 836 случаев.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО, которая мониторит статистику зарегистрированных случаев в Украине и мире.
Всего с начала эпидемии выздоровело 28 131 человек, за минувшие сутки - 977. Скончались за период эпидемии 1 427 больных, за сутки - 15.
На сегодня число активных больных составляет 26 049.
Больше всего случаев заражения выявили во Львовской области - 171. В Киеве диагностировали 147 случае.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Винницкая область - 2194
Волынская область - 3117
Днепропетровская область - 1155
Донецкая область - 767
Житомирская область - 1550
Закарпатская область - 4112
Запорожская область - 631
Ивано-Франковская область - 3178
Кировоградская область - 674
Киев - 6497
Киевская область - 3128
Львовская область - 7425
Луганская область - 97
Николаевская область - 494
Одесская область -2314
Полтавская область - 337
Ровенская область - 4782
Сумская область - 346
Тернопольская область - 2292
Харьковская область - 2787
Херсонская область - 205
Хмельницкая область - 922
Черновицкая область - 5208
Черкасская область -771
Черниговская область - 624
Стоит отметить, в стране наблюдается суточный рост числа заболевших, днем ранее, 14 июля, в Украине выявили 638 случаев коронавирусной инфекции, а 13 июля заболели 612 человек.
Число заболевших в мире перевалило за 13 миллионов, побороть болезнь смогли уже более 7 миллионов. Больше всего больных в США, Бразилии. Индии, России, Перу и Чили.