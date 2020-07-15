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Среда, 15.07.2020
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В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19

В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф
15 июля в Украине выявили еще 836 новых случаев Covid-19, скончалось от осложнений болезни 15 человек, выздоровело рекордное количество больных - 977.

По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине диагностировали 55 607 случаев коронавирусной болезни, за последние сутки подтвердили еще 836 случаев.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО, которая мониторит статистику зарегистрированных случаев в Украине и мире.

Всего с начала эпидемии выздоровело 28 131 человек, за минувшие сутки - 977. Скончались за период эпидемии 1 427 больных, за сутки - 15.

Статистика заболеваемости коронавирусом за 15.07.2020

На сегодня число активных больных составляет 26 049.

Больше всего случаев заражения выявили во Львовской области - 171. В Киеве диагностировали 147 случае.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2194

  • Волынская область - 3117

  • Днепропетровская область - 1155

  • Донецкая область - 767

  • Житомирская область - 1550

  • Закарпатская область -  4112

  • Запорожская область - 631

  • Ивано-Франковская область - 3178

  • Кировоградская область - 674 

  • Киев - 6497

  • Киевская область - 3128

  • Львовская область - 7425

  • Луганская область - 97

  • Николаевская область - 494

  • Одесская область -2314

  • Полтавская область - 337

  • Ровенская область -  4782

  • Сумская область - 346

  • Тернопольская область -  2292

  • Харьковская область - 2787

  • Херсонская область - 205

  • Хмельницкая область - 922

  • Черновицкая область - 5208

  • Черкасская область -771

  • Черниговская область - 624

Стоит отметить, в стране наблюдается суточный рост числа заболевших, днем ранее, 14 июля, в Украине выявили 638 случаев коронавирусной инфекции, а 13 июля заболели 612 человек.

Число заболевших в мире перевалило за 13 миллионов, побороть болезнь смогли уже более 7 миллионов. Больше всего больных в США, Бразилии. Индии, России, Перу и Чили.

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Все по теме:

Эпидемия, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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