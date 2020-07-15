В Украине за сутки резко возросло количество новых больных COVID-19

15 июля в Украине выявили еще 836 новых случаев Covid-19, скончалось от осложнений болезни 15 человек, выздоровело рекордное количество больных - 977.

По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине диагностировали 55 607 случаев коронавирусной болезни, за последние сутки подтвердили еще 836 случаев.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО, которая мониторит статистику зарегистрированных случаев в Украине и мире.

Всего с начала эпидемии выздоровело 28 131 человек, за минувшие сутки - 977. Скончались за период эпидемии 1 427 больных, за сутки - 15.

На сегодня число активных больных составляет 26 049.

Больше всего случаев заражения выявили во Львовской области - 171. В Киеве диагностировали 147 случае.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2194

Волынская область - 3117

Днепропетровская область - 1155

Донецкая область - 767

Житомирская область - 1550

Закарпатская область - 4112

Запорожская область - 631

Ивано-Франковская область - 3178

Кировоградская область - 674

Киев - 6497

Киевская область - 3128

Львовская область - 7425

Луганская область - 97

Николаевская область - 494

Одесская область -2314

Полтавская область - 337

Ровенская область - 4782

Сумская область - 346

Тернопольская область - 2292

Харьковская область - 2787

Херсонская область - 205

Хмельницкая область - 922

Черновицкая область - 5208

Черкасская область -771

Черниговская область - 624

Стоит отметить, в стране наблюдается суточный рост числа заболевших, днем ранее, 14 июля, в Украине выявили 638 случаев коронавирусной инфекции, а 13 июля заболели 612 человек.

Число заболевших в мире перевалило за 13 миллионов, побороть болезнь смогли уже более 7 миллионов. Больше всего больных в США, Бразилии. Индии, России, Перу и Чили.