В Украине снова более 600 новых больных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели еще 638 человек. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждены 54 771 случай COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 14 июля.
Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (147) и Киеве (112).
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 больных, всего с начала эпидемии умерло 1 412 человек.
За вчера преодолели болезнь 651, всего - 27 154 человек.
На сегодняшний день количество зарегистрированных активных больных составляет 26 205.
Раннее, Виталий Кличко сообщил, что в Киеве за сутки выявили еще 112 больных коронавирусом, один человек умер.
Как сообщалось, в понедельник, 13 июля, в Украине зафиксировали более 600 новых случаев коронавируса.
Всего в мире с начала пандемии короновирусной инфекцией заразились более 13 миллионов человек. Больше всего зараженных в США, Бразилии, Индии и России.