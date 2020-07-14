В Украине снова более 600 новых больных коронавирусом

По состоянию на 14 июля в Украине коронавирус подтвердили у 54 771 человека. За минувшие сутки диагностировали еще 638 новых случаев.

В Украине за минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели еще 638 человек. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждены 54 771 случай COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 14 июля.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (147) и Киеве (112).

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 больных, всего с начала эпидемии умерло 1 412 человек.

За вчера преодолели болезнь 651, всего - 27 154 человек.

На сегодняшний день количество зарегистрированных активных больных составляет 26 205.

Раннее, Виталий Кличко сообщил, что в Киеве за сутки выявили еще 112 больных коронавирусом, один человек умер.

Как сообщалось, в понедельник, 13 июля, в Украине зафиксировали более 600 новых случаев коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии короновирусной инфекцией заразились более 13 миллионов человек. Больше всего зараженных в США, Бразилии, Индии и России.