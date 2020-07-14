Пандемия: число инфицированных коронавирусом превысило 13 миллионов

По состоянию на утро вторника 14 июля общее число инфицированных COVID-19 в мире составляет 13 061 792 человек. В 146 странах диагностировали 195 878 случаев заражения коронавирусом, 3731 пациент умер. Такие данные приводит Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общее количество умерших от инфекции в мире составляет 571 840. В свою очередь, выздоровели 7 221 190 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 363 056), Бразилия (1 884 967), Индия (878 254), Россия (732 547), а также Перу, Чили, Мексика, Великобритания, Южная Африка, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (135 582), Бразилии (72 833), Великобритании (44 915), Мексике (35 006), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54 133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.