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В Киеве - очередной рост по заболеваемости COVID-19, за сутки еще 112 случаев

В Киеве - очередной рост по заболеваемости COVID-19, за сутки еще 112 случаев
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф
В Киеве за минувшие сутки, 13 июля, коронавирусную болезнь диагностировали еще у 112 человек, один больной скончался, выздоровели от COVID-19 15 человек.

Количество жителей столицы, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось еще на 112 человек. Один летальный случай. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице умерло 123 человек.

На сегодняшний день в Киеве зафиксировано 6 350 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Тelegram-канале 14 июля.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 15 больных. Всего болезнь преодолели уже 2 124 человек. 

По словам Кличко, среди заболевших: 50 женщин - от 20 до 79 лет, 56 мужчин - от 22 до 84 лет, 4 девочки - от 4 до 15 лет, 2 мальчика - 12 и 16 лет.

В госпитализации нуждались девять больных, остальные находятся дома на самоизоляции, под наблюдением врачей.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (31), Деснянском (21) и Днепровском (14)районах.

Статистика коронавируса в Киеве на 14.07.2020

Как сообщалось, днем ранее в Киеве подтвердили 56 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Напомним, городской голова Виталий Кличко заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве власти могут ужесточить карантин.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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