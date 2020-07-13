В Киеве выявили 56 новых случаев коронавируса: статистика по регионам

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 56 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания.

Среди заболевших - 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет, 12-летняя девочка, а также 31 мужчина в возрасте от 19 до 80 лет и трое мальчиков, которым от 4 до 17 лет.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Сейчас количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 4 медика. На сегодняшний день в столице уже 6 238 подтвержденных случаев коронавируса", - сказал Кличко.

Городской голова отметил, что госпитализированы 9 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

В то же время, добавил Кличко, за минувшие сутки выздоровел 51 человек. А всего коронавирус преодолели 2 109 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13, в Шевченковском - 11 и в Днепровском районе - 7 случаев", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 13 июля лабораторно подтвердили 54 133 случая COVID-19, из них за сутки 612.