Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве выявили 56 новых случаев коронавируса: статистика по регионам
В Киеве выявили 56 новых случаев коронавируса: статистика по регионам
Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок
Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
Первый в мире: прыжку Бубки исполнилось 35 лет (Видео)
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Киеве выявили 56 новых случаев коронавируса: статистика по регионам

В Киеве выявили 56 новых случаев коронавируса: статистика по регионам
Обновлено 13:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Киеве за минувшие сутки подтвердили 56 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания.

Среди заболевших - 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет, 12-летняя девочка, а также 31 мужчина в возрасте от 19 до 80 лет и трое мальчиков, которым от 4 до 17 лет.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Сейчас количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 4 медика. На сегодняшний день в столице уже 6 238 подтвержденных случаев коронавируса", - сказал Кличко.

Городской голова отметил, что госпитализированы 9 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

В то же время, добавил Кличко, за минувшие сутки выздоровел 51 человек. А всего коронавирус преодолели 2 109 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13, в Шевченковском - 11 и в Днепровском районе - 7 случаев", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 13 июля лабораторно подтвердили 54 133 случая COVID-19, из них за сутки 612.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
02 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
&quot;Опасные кредиты&quot;: НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
"Опасные кредиты": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
На Донбассе погибли двое украинских защитников
На Донбассе погибли двое украинских защитников
Звезда YouTube Николь Теа ушла из жизни
Звезда YouTube Николь Теа ушла из жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь