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Понедельник, 13.07.2020
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В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса

В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф
13 июля коронавирус в Украине подтвердили еще в 612 человек. Всего с начала эпидемии новый вирус выявили у более чем 54 тысяч человек.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 13 июля, фиксируется значительный спад заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19. Так, за минувшие сутки диагностировали 612 новых случаев. Выздоровели 385 больных, скончались 15 человек. 

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО, которая мониторит статистику зарегистрированных случаев в Украине и мире.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 54 133 случаев заражения коронавирусом. 26 503 человек из числа ранее заболевших выздоровели. 1 398 человек скончались.

Больше всего заболевших выявили во Львовской (104), Ровенской (99), Закарпатской (79) областях и городе Киев (56).

Напомним, днем ранее, 12 июля, сообщалось о 678 новых случаях заболевания Covid-19, 11 июля выявили 800 новых больных, 10 июля – 819 инфицированных. 

Как сообщалось, в ВОЗ заявили, что за минувшие сутки коронавирус побил новый антирекорд - заболели более 230  тысяч человек.

Всего в мире за сутки новые случаи заболевания диагностировали в 136 странах мира.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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