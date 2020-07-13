В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса

13 июля коронавирус в Украине подтвердили еще в 612 человек. Всего с начала эпидемии новый вирус выявили у более чем 54 тысяч человек.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 13 июля, фиксируется значительный спад заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19. Так, за минувшие сутки диагностировали 612 новых случаев. Выздоровели 385 больных, скончались 15 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО, которая мониторит статистику зарегистрированных случаев в Украине и мире.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 54 133 случаев заражения коронавирусом. 26 503 человек из числа ранее заболевших выздоровели. 1 398 человек скончались.

Больше всего заболевших выявили во Львовской (104), Ровенской (99), Закарпатской (79) областях и городе Киев (56).

Напомним, днем ранее, 12 июля, сообщалось о 678 новых случаях заболевания Covid-19, 11 июля выявили 800 новых больных, 10 июля – 819 инфицированных.

Как сообщалось, в ВОЗ заявили, что за минувшие сутки коронавирус побил новый антирекорд - заболели более 230 тысяч человек.

Всего в мире за сутки новые случаи заболевания диагностировали в 136 странах мира.