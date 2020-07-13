ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире

ВОЗ в воскресенье, 12 июля, зафиксировала наибольшее суточное количество новых случаев коронавируса в мире с начала пандемии. За 24 часа в мире зарегистрировали более 230 тысяч больных COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения заявила о новом антирекорде заражения коронавирусом - впервые с начала пандемии за сутки инфицированы свыше 230 тысяч человек.

Об этом информирует DW.

"Всемирная организация здравоохранения в воскресенье, 12 июля, сообщила о рекордном суточном количество новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в мире. По данным ВОЗ, за последние сутки было зафиксировано 230 370 новых случаев инфицирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это несколько больше, чем предыдущий антирекорд, о котором ВОЗ сообщила 10 июля. Тогда было подтверждено 228 102 случаев COVID-19.

По данным ВОЗ, больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Как сообщалось, по последним данным портала Worldometer, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 13 млн человек. В результате болезни умерли 571 тыс. пациентов, выздоровели - более 7 млн 573 тыс.