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Воскресенье, 12.07.2020
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Пандемия не отступает: в мире от коронавируса умерло более 560 тысяч

Пандемия не отступает: в мире от коронавируса умерло более 560 тысяч
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф
В мире коронавирусной болезнью COVID-19 заразились почти 12,7 млн человек, выздоровели почти 7 млн, а умерло - более 560 тысяч.

По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 564 420. В свою очередь, выздоровели 6 980 671 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 12 681 472 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 245 158), Бразилия (1 839 850), Индия (820 916), Россия (719 449), а также Перу, Чили, Мексика, Великобритания, Южная Африка, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (134 764), Бразилии (71 469), Великобритании (44 735), а также в Италии, Мексике, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1372 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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