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Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев
10:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Украине 800 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 человек умерли.

В Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса COVID-19. По состоянию на утро 11 июля зафиксировано 52 843 случая COVID-19, за сутки – 800 новых заболевших.

Об этом сообщает специализированный ресурс СНБО, который занимается мониторингом распространения эпидемии коронавируса.

Отмечается, что за сутки подтвердили 27 новых жертв коронавируса. Выздоровели 861 человек.

В Хмельницкой области уже почти 900 случаев COVID-19

Всего в Украине от коронавируса COVID-19 умерли 1372 граждан. Уже выздоровели – 25 661 украинцев. Болеют на данный момент – 25 810 пациентов.

Как сообщалось, в мире зафиксировали рекордный суточный прирост новых заражений COVID-19. COVID-19 "подхватили" 228102 человека. 

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Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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