Коронавирус в Украине: за сутки - 800 новых случаев

В Украине 800 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 человек умерли.

В Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса COVID-19. По состоянию на утро 11 июля зафиксировано 52 843 случая COVID-19, за сутки – 800 новых заболевших.

Об этом сообщает специализированный ресурс СНБО, который занимается мониторингом распространения эпидемии коронавируса.

Отмечается, что за сутки подтвердили 27 новых жертв коронавируса. Выздоровели 861 человек.

Всего в Украине от коронавируса COVID-19 умерли 1372 граждан. Уже выздоровели – 25 661 украинцев. Болеют на данный момент – 25 810 пациентов.

Как сообщалось, в мире зафиксировали рекордный суточный прирост новых заражений COVID-19. COVID-19 "подхватили" 228102 человека.