В мире новый антирекорд по COVID-19

В мире зафиксировали рекордное суточное количество новых заражений Covid-19.

За прошедшие сутки жертвами коронавируса COVID-19 стали 5565 человек.

Об этом гласят данные Всемирной организации здравоохранения на пятницу, 10 июля.

По всему миру зафиксировали рекордно большое число новых случаев - COVID-19 "подхватили" 228102 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в:

США (64 630)

Бразилия (44 571)

Индия (26 506)

ЮАР (13674)

Ранее антирекорд фиксировали на прошлой неделе, 4 июля. В этот день коронавирусом заразились 212 626 человек.

ВОЗ отмечает, что всего в мире уже зафиксировали 12101587 случаев коронавируса, число жертв достигло 551 046.