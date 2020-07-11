В мире новый антирекорд по COVID-19

За прошедшие сутки жертвами коронавируса COVID-19 стали 5565 человек.
Об этом гласят данные Всемирной организации здравоохранения на пятницу, 10 июля.
По всему миру зафиксировали рекордно большое число новых случаев - COVID-19 "подхватили" 228102 человека.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в:
Ранее антирекорд фиксировали на прошлой неделе, 4 июля. В этот день коронавирусом заразились 212 626 человек.
ВОЗ отмечает, что всего в мире уже зафиксировали 12101587 случаев коронавируса, число жертв достигло 551 046.