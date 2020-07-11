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В мире новый антирекорд по COVID-19

В мире новый антирекорд по COVID-19
07:47 Сегодня Телеграф
В мире зафиксировали рекордное суточное количество новых заражений Covid-19.

За прошедшие сутки жертвами коронавируса COVID-19 стали 5565 человек.

Об этом гласят данные Всемирной организации здравоохранения на пятницу, 10 июля.

По всему миру зафиксировали рекордно большое число новых случаев - COVID-19 "подхватили" 228102 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в:

  • США (64 630)
  • Бразилия (44 571)
  • Индия (26 506)
  • ЮАР (13674)

США снова бьет рекорды по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Ранее антирекорд фиксировали на прошлой неделе, 4 июля. В этот день коронавирусом заразились 212 626 человек.

ВОЗ отмечает, что всего в мире уже зафиксировали 12101587 случаев коронавируса, число жертв достигло 551 046.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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