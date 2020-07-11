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США снова бьет рекорды по числу новых случаев COVID-19 за сутки

США снова бьет рекорды по числу новых случаев COVID-19 за сутки
07:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тысяч человек. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно информации газеты, за последние 24 часа в Соединенных Штатах было подтверждено 67 149 случаев заражения коронавирусом.

Ранее исполнительный директор ВОЗ Майк Райан предупредил о том, что мир все еще находится на пике "первой волны" пандемии коронавируса.

Перед этим в ВОЗ предупредили Европу о том, что следует готовиться ко второй волне COVID-19 и не спешить с отменой ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Во Франции уже более 30 тыс человек умерли от коронавируса

По данным Worldometer в мире по состоянию на утро субботы, 11 июля, выявлено 12 630 872 случаев заражения коронавируса, из них 562 888 летальных, выздоровели 7 366 488 человек.

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Все по теме:

США, Вирус, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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