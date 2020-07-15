Пандемия: за сутки в мире зафиксировали свыше 220 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 15 июля, 7 373 782 человека в мире смогли победить коронавирус. Такие данные приводит Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Согласно предоставленным данным, в мире от инфекции умерло 577 843 человека. Всего число заболевших составляет 13 284 292 человека. За предыдущие сутки в мире обнаружили 222 500 новых случаев заболевания.

"Лидерство" по числу инфицированных продолжает держать США, там выявлено 3 428 553 случая COVID-19. Следом за ними идут Бразилия, Индия и Россия.

"Первенство" по смертности от коронавируса также продолжают держать США, там с начала пандемии умерло 136 430 человек. Следом идут Бразилия (74 133), Великобритания (45 053) и Мексика (36 327).

Согласно с последними данными Министерства здравоохранения, в Украине выявлено 54 771 случай заболевания, всего от COVID-19 умерло 1 412 человек.