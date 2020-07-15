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Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: за сутки в мире зафиксировали свыше 220 тысяч новых случаев COVID-19

Пандемия: за сутки в мире зафиксировали свыше 220 тысяч новых случаев COVID-19
Обновлено 06:26 Сегодня Телеграф
По состоянию на утро 15 июля, 7 373 782 человека в мире смогли победить коронавирус. Такие данные приводит Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Согласно предоставленным данным, в мире от инфекции умерло 577 843 человека. Всего число заболевших составляет 13 284 292 человека. За предыдущие сутки в мире обнаружили 222 500 новых случаев заболевания. 

"Лидерство" по числу инфицированных продолжает держать США, там выявлено 3 428 553 случая COVID-19. Следом за ними идут Бразилия, Индия и Россия. 

 Данные по числу обнаруженных случаев COVID-19 по состоянию на 15 июля

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 "Первенство" по смертности от коронавируса также продолжают держать США, там с начала пандемии умерло 136 430 человек.  Следом идут Бразилия (74 133), Великобритания (45 053) и Мексика (36 327). 

Согласно с последними данными Министерства здравоохранения, в Украине выявлено 54 771 случай заболевания, всего от COVID-19 умерло 1 412 человек. 

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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