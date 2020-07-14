В правительстве планируют продлить карантин

Правительство на следующей недели может продлить карантин. Уточняется, что речь касается адаптивного карантина по регионам
Об этом сообщил источник приближенный к Минздраву, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно адаптивному карантину в регионах действуют ограничения, которые регулируются местной властью в зависимости от показателей заболеваемости коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине коронавирусную болезнь подтвердили еще у 638 человек. Больше всего случаев диагностировали во Львовской области и столице.
В Одессе местные власти приняли решение ужесточить карантин, в частности запретить работать ночью клубам и ресторанам.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса правительство Украины 12 марта приняло решение ввести в Украине карантин. Приостановили работу общественного и международного транспорта. Школьники и студенты перешли на дистанционную форму обучения.
11 мая Кабмин принял решение ввести адаптивный карантин - усиленные ограничения в тех регионах, где есть вспышка заболевания.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом было принято решение продлить карантин в Украине до 31 июля.