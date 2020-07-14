В правительстве планируют продлить карантин

На следующей недели Кабинет министров проведет заседание, на котором будут рассматриваться вопросы касательно продления карантинных ограничений.

Правительство на следующей недели может продлить карантин. Уточняется, что речь касается адаптивного карантина по регионам

Об этом сообщил источник приближенный к Минздраву, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно адаптивному карантину в регионах действуют ограничения, которые регулируются местной властью в зависимости от показателей заболеваемости коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине коронавирусную болезнь подтвердили еще у 638 человек. Больше всего случаев диагностировали во Львовской области и столице.

В Одессе местные власти приняли решение ужесточить карантин, в частности запретить работать ночью клубам и ресторанам.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса правительство Украины 12 марта приняло решение ввести в Украине карантин. Приостановили работу общественного и международного транспорта. Школьники и студенты перешли на дистанционную форму обучения.

11 мая Кабмин принял решение ввести адаптивный карантин - усиленные ограничения в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом было принято решение продлить карантин в Украине до 31 июля.