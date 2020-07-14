В Одессе ужесточили карантин

Из-за увеличения количества больных COVID-19 в Одессе запретили ночью работать клубам, ресторанам и барам.

В Одессе городские в связи с увеличением количества больных коронавирусной инфекцией городские власти приняли решение ужесточить карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета Одессы приняла решение запретить работу с 23 часов до 7 часов ночных клубов, а также ресторанов, кафе, баров.

Правоохранителям поручено обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

По состоянию на 14 июля в Одесской области коронавирусом болеет 2258 человек. За последние сутки выявили еще 50 случаев.

Всего в Украине по состоянию на вторник коронавирус диагностировали у 54 771 человек, за минувшие сутки заболели еще 638 человек.